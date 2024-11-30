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Звезду НБА оштрафовали на 35 тысяч долларов за непристойный жест

Штраф, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 07:00 Фото: Х/StatMamba
Баскетболиста Расселла Уэстбрука оштрафовали на крупную сумму за показанный соперникам средний палец, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы НБА, 29 ноября разыгрывающему "Денвер Наггетс" Расселлу Уэстбруку выставлен штраф в размере 35 тыс. долларов за "непристойный жест", который он показал в адрес скамейки "Нью-Йорк Никс".

Штраф, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 07:00

Фото: X/LegionHoops

Встреча состоялась 25 ноября и завершилась победой "Нью-Йорка" со счетом 145:118. Во время четвертой четверти Уэстбрук показал средний палец скамейке запасных "Никс", забив трехочковый.

36-летний Уэстбрук – девятикратный участник Матча всех звезд, рекордсмен НБА по трипл-даблам.

А форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

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