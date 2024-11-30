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Сенсацией завершился матч "Барселоны" на чемпионате Испании

Сенсацией завершился матч &quot;Барселоны&quot; в чемпионате Испании, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 02:40 Фото: instagram.com/fcbarcelona
Футболисты каталонской "Барселоны" потерпели неожиданное поражение от "Лас-Пальмаса" в 15-м туре чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, прошедший на стадионе Олимпико матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Сандро Рамирес и Фабио Сильва. У "Барселоны" взятием ворот противника отметился Рафинья.

Тем самым каталонцы потерпели третье поражение в сезоне, но несмотря на это сохраняют лидерство в чемпионате.

"Лас-Пальмас" благодаря этой победе поднялся на 14-е место.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" победил в матче Лиги Европы и сохранил шансы на плей-офф.

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