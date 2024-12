Матч "Фиорентина" – "Интер" прервали из-за потерявшего сознание Бове

На 17-й минуте матча Эдоардо Бове упал на газон после того, как завязал шнурки. Другие игроки сразу окружили его и принялись оказывать первую помощь.

This is the moment 22-year-old Edoardo Bove fainted during the match against Inter Milan. 😳



Fiorentina and Inter Milan players were I. Tears



Speedy recovery…..Edoardo Bove



🤍💔



pic.twitter.com/zzD8kM8tYH