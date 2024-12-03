Девятилетние хоккеисты побрились налысо, чтобы поддержать партнера по команде

Девятилетние хоккеисты из российской "Академии Харламова" всей командой побрились налысо, чтобы поддержать партнера по команде, сообщает Zakon.kz.

Юный российский хоккеист Елисей Морозов столкнулся с гнездовой алопецией: мальчик начал терять волосы и стеснялся своей прически.

В Telegram-канале "Первый спорт" появилась публикация, в которой ребята из его команды заметили это и трогательно подбодрили парня. Эту историю поддержали платформы "Кинопоиск" и "Скользкий лед".

После этого поступка юных хоккеистов пригласили в эфир шоу "Хороший Хоккей".

Ранее стало известно, что лидер и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся к тренировочному процессу на льду после недавней травмы.

