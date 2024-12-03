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Девятилетние хоккеисты побрились налысо, чтобы поддержать партнера по команде

Девятилетние хоккеисты побрились налысо, чтобы поддержать партнера по команде , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 19:59 Фото: кадр из видеопубликации
Девятилетние хоккеисты из российской "Академии Харламова" всей командой побрились налысо, чтобы поддержать партнера по команде, сообщает Zakon.kz.

Юный российский хоккеист Елисей Морозов столкнулся с гнездовой алопецией: мальчик начал терять волосы и стеснялся своей прически.

В Telegram-канале "Первый спорт" появилась публикация, в которой ребята из его команды заметили это и трогательно подбодрили парня. Эту историю поддержали платформы "Кинопоиск" и "Скользкий лед".

После этого поступка юных хоккеистов пригласили в эфир шоу "Хороший Хоккей".

Ранее стало известно, что лидер и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся к тренировочному процессу на льду после недавней травмы.

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