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Самая молодая казахстанка на чемпионате Азии по боксу восхитила экспертов

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 05:05 Фото: Instagram/qaz_team_official
19-летняя Улжан Сарсенбек восхитила спортивных экспертов и рядовых болельщиков на чемпионате Азии по боксу, сообщает Zakon.kz.

5 декабря она выиграла второй бой на тайском ринге и теперь пробилась в полуфинал. Ранее, на юношеском и молодежном уровне Улжан уже трижды становилась чемпионкой Азии.

Ее личный тренер 25-летний Шынгысхан Демеуов – тоже самый молодой в команде тренеров. Из-за проблем со зрением ему пришлось покинуть ринг в качестве боксера. Поэтому в свои 19 лет он занял позицию тренера.

"Пожелаем боксерскому дуэту молодых победы на данном чемпионате", – один из самых распространенных комментариев в Сети.

Чемпионат Азии по-прежнему проходит в тайском городе Чиангмай и продлится до 11 декабря.

Помимо этого стал известен список казахстанских шахматистов на ЧМ-2024 в США.

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