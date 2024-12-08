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Спорт

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова едва не подрался с соперником

Конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 02:15 Фото: Instagram/merab.dvalishvili
7 декабря российский боец Умар Нурмагомедов и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили чуть не устроили потасовку в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне мероприятия, посвященного турниру UFC 311. Конфликт соперников удалось предотвратить благодаря действиям службы безопасности.

Умар Нурмагомедов состоит в родственных отношениях с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. 18 января он проведет бой против грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

Днем ранее казахстанский боец Шавкат Рахмонов и ирландец Иэн Гэрри вполне миролюбиво провели дуэль взглядов перед турниром UFC 310 в Лас-Вегасе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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