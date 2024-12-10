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Спорт

Скандальная боксерша вытеснила Роналду и Месси из топа-5 популярных спортсменов

Скандальная боксерша вытеснила Роналду и Месси из топа-5 популярных спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 04:40 Фото: Instagram/ imane_khelif_10
Поисковая система Google подвела итоги 2024 года по запросам пользователей в интернете, где первое место по популярности среди всех спортсменов заняла 25-летная алжирская олимпийская чемпионка Иман Хелиф, известная по скандалу с гендерным тестом, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, спортсмены, которыми большего всего интересовались пользователи в 2024 году в Google:

  1. Иман Хелиф – олимпийская чемпионка по боксу 2024 года из Алжира;
  2. Майк Тайсон – легендарный американский боксер;
  3. Ламин Ямаль – молодой и талантливый испанский футболист клуба "Барселона";
  4. Симона Байлз – американская гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира;
  5. Джейк Пол – американский спортивный блогер и профессиональный боксер, победивший в ноябре Майка Тайсона.

Ранее появились новые подробности скандального дела алжирской боксерши Иман Хелиф. Она заявила, что не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы.

Аксинья Титова
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