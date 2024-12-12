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Спорт

Флойд Мейвезер прокомментировал потасовку в Лондоне

Флойд Мейвезер, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 05:08 Фото: Instagram/floydmayweather
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Мейвезер-младший отреагировал на сообщения о нападении на него в столице Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Изначально о нападении в ночь на 11 декабря рассказал таблоид The Sun. По данным газеты, инцидент произошел, когда боксер выходил из ювелирного магазина. Якобы в этот момент нападавшие выкрикивали в адрес спортсмена оскорбления, в том числе расистские, из-за его поддержки Израиля.

Флойд Мейвезер, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 05:08

Фото: Instagram/floydmayweather

Собеседники таблоида утверждают, что хулиганы сумели нанести Мейвезеру несколько ударов, а телохранители сумели быстро увести его от нападавших и посадить в автомобиль.

Несколько часов после выхода публикации, боксер на своей странице в Instagram назвал ложными сообщения о том, что его побили при нападении.

"Позвольте мне прояснить ситуацию: слухи, которые ходят, не соответствуют действительности. Меня не били и не трогали. То, что вы видите, это просто работа моей охраны, которая держит ситуацию под контролем. К сожалению, люди позволяют зависти и негативу подпитывать ложные истории".Флойд Мейвезер

47-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге. Сейчас он продолжает проводить выставочные поединки.

Недавно стало известно, что Конор Макгрегор выплатит еще 1,5 млн евро по делу об изнасиловании.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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