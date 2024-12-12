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Спорт

"Буде-Глимт" встретился с "Бешикташ" в матче Лиги Европы

&quot;Буде-Глимт&quot; встретился с &quot;Бешикташ&quot; в матче Лиги Европы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 03:55 Фото: Instagram/besiktas
Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились норвежский "Буде-Глимт" и турецкий "Бешикташ". Игра проходила на стадионе "Аспмюра" в Буде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает Zakon.kz.

На 21-й минуте счет во встрече открыл полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш. На 37-й минуте нападающий "Буде-Глимт" Филип Синкернагель восстановил равновесие.

Под занавес первого тайма защитник Один Бёртуфт вывел хозяев вперед.

В матче 7-го тура соревнования "Буде-Глимт" встретится с "Маккаби" из Тель-Авива. Игра пройдет 23 января. В свою очередь, "Бешикташ" сыграет с "Атлетиком" из Бильбао (22 января).

Ранее выяснилось, что "Рома" разгромила "Брагу" в матче Лиги Европы, а "Манчестер Юнайтед" обыграл "Викторию Пльзень".

Аксинья Титова
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