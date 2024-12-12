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Спорт

Итоги пятого и шестого тура Лиги конференций

Обзор пятого тура Лиги конференций, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 04:35 Фото: Instagram/fca.astana
12 декабря 2024 года подошел к концу общий этап Лиги конференций УЕФА. Рассказываем о матчах пятого тура на Zakon.kz.

"Астана" – "Челси" 1:3

На матч с "Астаной" лондонцы взяли только двух игроков, выходивших на поле в минувшие выходные в лондонском дерби с "Тоттенхэмом" (4:3). Но этого хватило для того, чтобы уже в первом тайме забить три гола.

Педру Нету двумя атаками по правому флангу посодействовал дублю Марка Гию, а Ренату Вейга головой удачно замкнул подачу. В турнирной таблице вице-чемпионы Казахстана находятся в зоне вылета.

"Фиорентина" – ЛАСК 7:0

"Фиорентина" добилась своей самой крупной победы в еврокубках и лишила австрийский клуб надежд на выход в следующую стадию.

Риккардо Соттиль забил по голу в каждом из таймов, также в игре отличились Жонатан Иконе, Амир Ричардсон, Роландо Мандрагора и Альберт Гвюдмюндссон.

В других матчах

  • В матче с "Ларном", который замыкает турнирную таблицу, минское "Динамо" получило первые очки, а заодно и первую победу (2:0).
  • "Петрокуб" пропустил только один гол, но все равно проиграл "Бетису" и находится на предпоследнем месте в таблице.
  • Матч "Ноа" и АПОЕЛа прошел в напряженной борьбе. Киприоты победили 3:1 благодаря двум голам на последних минутах.
  • "Шэмрок Роверс" по-прежнему не знает поражений в Лиге конференций. На этот раз ирландцы обыграли "Борац" (3:0) и поднялись в топ-8 в таблице. Джонни Кенни оформил дубль – на его счету теперь пять голов, и он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира.

Итоги шестого тура Лиги Конференций выглядят так:

Итоги шестого тура Лиги конференций, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 04:35

Фото: X/Евро-Футбол

Ранее выяснилось, что "Астана" уступила "Челси" в домашнем матче.

Аксинья Титова
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