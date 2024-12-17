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Спорт

В память Яниса Тиммы матчи Евролиги начнутся с минуты молчания

Баскетбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 03:55 Фото: pixabay
С 17 по 19 декабря матчи Евролиги будут начинаться с минуты молчания в память о погибшем латвийском баскетболисте Янисе Тимме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано на странице турнира в соцсети Х.

"Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу и скорбит по поводу кончины Яниса Тиммы. Перед всеми матчами 16-го тура Евролиги и 12-го тура Кубка Европы мы почтим его память минутой молчания", – говорится в сообщении.

Первыми минутой молчания начали игру 17 декабря "Барселона" и "Фенербахче". Матч прошел на паркете "Арены Блауграна" в Барселоне.

Часами ранее баскетбольный клуб "Зенит" выразил глубокие соболезнования родным и близким их экс-игрока Яниса Тиммы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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