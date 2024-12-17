В память Яниса Тиммы матчи Евролиги начнутся с минуты молчания
Фото: pixabay
С 17 по 19 декабря матчи Евролиги будут начинаться с минуты молчания в память о погибшем латвийском баскетболисте Янисе Тимме, сообщает Zakon.kz.
Об этом сказано на странице турнира в соцсети Х.
"Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу и скорбит по поводу кончины Яниса Тиммы. Перед всеми матчами 16-го тура Евролиги и 12-го тура Кубка Европы мы почтим его память минутой молчания", – говорится в сообщении.
EuroLeague Basketball joins the Latvian and global basketball communities in mourning the passing of Janis Timma on Tuesday.— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2024
A moment of silence will be observed in his memory before all EuroLeague Round 16 and EuroCup Round 12 games. pic.twitter.com/87Mz5gctVR
Первыми минутой молчания начали игру 17 декабря "Барселона" и "Фенербахче". Матч прошел на паркете "Арены Блауграна" в Барселоне.
Часами ранее баскетбольный клуб "Зенит" выразил глубокие соболезнования родным и близким их экс-игрока Яниса Тиммы.
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