В память Яниса Тиммы матчи Евролиги начнутся с минуты молчания

Фото: pixabay

С 17 по 19 декабря матчи Евролиги будут начинаться с минуты молчания в память о погибшем латвийском баскетболисте Янисе Тимме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано на странице турнира в соцсети Х. "Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу и скорбит по поводу кончины Яниса Тиммы. Перед всеми матчами 16-го тура Евролиги и 12-го тура Кубка Европы мы почтим его память минутой молчания", – говорится в сообщении. EuroLeague Basketball joins the Latvian and global basketball communities in mourning the passing of Janis Timma on Tuesday.



A moment of silence will be observed in his memory before all EuroLeague Round 16 and EuroCup Round 12 games. pic.twitter.com/87Mz5gctVR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2024 Первыми минутой молчания начали игру 17 декабря "Барселона" и "Фенербахче". Матч прошел на паркете "Арены Блауграна" в Барселоне. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barça Basket (@fcbbasket) Часами ранее баскетбольный клуб "Зенит" выразил глубокие соболезнования родным и близким их экс-игрока Яниса Тиммы.

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