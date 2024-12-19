Шоколад и красные карточки: как сыграли "Астана" и АПОЭЛ
У "Астаны" это был последний шанс для выхода в плей-офф Лиги конференций. Столичные игроки перед началом матча преподнесли соперникам традиционный сувенир – "Казахстанский" шоколад.
И под рев и приветствие полного стадиона вышли на поле.
При этом первый тайм не принес желаемых результатов ни одной из команд. Статистика владения мячем в первом тайме выглядит следующим образом:
Фото: uefa
Соперники завершали матч в меньшинстве. У гостей красную карточку получил белорусский полузащитник Макс Эбонг, у хозяев – кипрский хавбек Яннис Сациас. Матч завершился со счетом 1:1.
Фото: Telegram/qazsport
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