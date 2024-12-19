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Спорт

Шоколад и красные карточки: как сыграли "Астана" и АПОЭЛ

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 03:03 Фото: Instagram/fca.astana
20 декабря на стадионе "Нео ГСП" в Никосии стали известны результаты матча шестого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с участием местного АПОЭЛ и "Астаны", сообщает Zakon.kz.

У "Астаны" это был последний шанс для выхода в плей-офф Лиги конференций. Столичные игроки перед началом матча преподнесли соперникам традиционный сувенир – "Казахстанский" шоколад.

И под рев и приветствие полного стадиона вышли на поле.

При этом первый тайм не принес желаемых результатов ни одной из команд. Статистика владения мячем в первом тайме выглядит следующим образом:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 03:03

Фото: uefa

Соперники завершали матч в меньшинстве. У гостей красную карточку получил белорусский полузащитник Макс Эбонг, у хозяев – кипрский хавбек Яннис Сациас. Матч завершился со счетом 1:1.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 03:03

Фото: Telegram/qazsport

Часами ранее стало известно, что "Актобе" приобрел игрока сборной Казахстана и назвал главного тренера на 2025 год, а 13 декабря в Английской премьер-лиге выбрали лучшего футболиста месяца.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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