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Спорт

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" и одержал 20 победу в сезоне

Хоккей 20 Победа , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 09:40 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 23 декабря в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" на родной арене переиграл "Лос-Анджелес Кингс" со счетом 3:1. Это успех стал для столичного коллектива 20-м в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Одним из героев прошедшего матча был признан нападающий хозяев льда Алексей Протас. На 10-й минуте встречи он и открыл счет, оформив свой 13-й гол в нынешнем чемпионате. А в конце игры белорусский форвард отличился дублем, поразив пустые ворота соперника.

В текущем сезоне в активе Протаса 33 встречи, с рейтингом 29 (14+15) очков, показатель полезности "+18".

В итоге "Кэпиталз" набрал 48 очков после 33-х игр и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, а в общем списке лучших клубов НХЛ идет на второй позиции. 

Следующий матч команда Спенсера Карбери проведет утром 24 декабря на выезде против "Бостона".

Между тем, капитан столичной дружины Александр Овечкин, который собирался выйти на лед против "Лос-Анджелеса", на неделю отложил свое возвращение, по просьбе врачей и наставника.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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