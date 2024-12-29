Овечкин забил 870 гол в карьере НХЛ
Фото: Instagram/nhl
В ночь на 30 декабря российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Zakon.kz.
На этот раз от мощного напора Овечкина пострадал "Детройт Ред Уингз".
OVECHKIN IS SO BACK— Gino Hard (@GinoHard_) December 29, 2024
He's 25 GOALS AWAY from passing Gretzky with career goal 8⃣7⃣0⃣ pic.twitter.com/qLzcM8Jb23
Таким образом Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретецки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеистов разделяют 24 гола. В активе Овечкина 870 голов, рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.
Для Овечкина это второй матч после травмы, из-за которой он не играл с 19 ноября. Накануне, 39-летний нападающий отличился в гостевой игре с "Торонто", завершившейся победой "Вашингтона" со счетом 5:2.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript