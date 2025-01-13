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Спорт

Хабиб против стюардессы: авиакомпания начала расследовать скандал

Хабиб Нурмагамедов, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:21 Фото: X/FlyFrontier
13 января в авиакомпании Frontier Airlines приступили к служебному расследованию скандала со снятием с рейса Хабиба Нурмагомедова, сообщает Zakon.kz.

Страсти вокруг высадки из самолета в США российского спортсмена продолжаются. 13 января у себя в соцсетях он заявил, что бортпроводница грубила ему с самого начала.

Часами позже пресс-служба лоукостера дала обратную связь в комментариях к посту бывшего чемпиона UFC в соцсети X. Со слов представителей авиакомпании, они знают об "инциденте" с Хабибом Нурмагомедовым и проводят собственное расследование.

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:21

А 18 января в Калифорнии брата Хабиба Нурмагомедова ожидает на ринге чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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