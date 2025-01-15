Студентка Алматы Софья Самоделкина прибыла в Турин

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию, а также студентка Казахской академии спорта и туризма прибыла в итальянский Турин для участия в Универсиаде-2025, сообщает Zakon.kz.

Сначала профайл казахстанской фигуристки опубликовали на сайте Универсиады.

Фото: wugtorino2025

А ночью 15 января спортсменка сообщила у себя в Instagram-сторис о прибытии в город Турин.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Соревнования по фигурному катанию среди девушек стартуют в пятницу 17 января. Начало выступления фигуристок в короткой программе в 14:30 по времени Турина.

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