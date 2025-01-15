Студентка Алматы Софья Самоделкина прибыла в Турин
Фото: Instagram//team_samodelkina
Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию, а также студентка Казахской академии спорта и туризма прибыла в итальянский Турин для участия в Универсиаде-2025, сообщает Zakon.kz.
Сначала профайл казахстанской фигуристки опубликовали на сайте Универсиады.
Фото: wugtorino2025
А ночью 15 января спортсменка сообщила у себя в Instagram-сторис о прибытии в город Турин.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Соревнования по фигурному катанию среди девушек стартуют в пятницу 17 января. Начало выступления фигуристок в короткой программе в 14:30 по времени Турина.
По другим новостям Универсиады-2025: казахстанские хоккеистки снова проиграли в игре против соперниц из Чехии, а Анастасия Городко принесла стране первое "золото".
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