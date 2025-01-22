Казахстанского тренера передумали выгонять из сборной за допинг

Международное агентство по тестированию (ITA) изменило решение в отношении Алексея Ни, которого оно ранее пожизненно дисквалифицировало за грандиозный допинг-скандал, сообщает Zakon.kz.

Инциденты произошли с национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике на трех Олимпиадах подряд – Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).

Фото: пресс-служба НОК РК

"Бан" экс-главного тренера команды сократили до четырех лет. По какой причине неизвестно.

Ранее выяснилось, есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025.

