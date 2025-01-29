Роналду трогательно поздравил свою возлюбленную с днем рождения

27 января португальский футболист Криштиану Роналду поздравил с днем рождения Джорджину Родригес, сообщает Zakon.kz.

Возлюбленной нападающего сборной Португалии исполнился 31 год.

"Для мамы, партнера, друга, моей жены... С днем рождения, любовь моя. Твой свет освещает нас, а твоя любовь заразительна", – написал футболист в соцсетях, показав их совместное фото.

Именинница же, в свою очередь, выложила фото огромного букета.

Фото: Instagram/georginagio

Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них двое совместных дочерей: восьмилетняя Алана Мартина и двухлетняя Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть трое детей от суррогатной матери и предыдущего союза: сын Криштиану, близнецы Ева и Матео.

В этот же день испанский футболист защитил свою семью и дом от вооруженных грабителей.