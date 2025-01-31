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Спорт

Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде в Италии

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 06:16 Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Российский хоккеист Александр Овечкин не против выступить на Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал агент капитана "Вашингтона" Глеб Чистяков. К февралю 2026 года российскому хоккеисту будет 40 лет.

"Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на Олимпиаде… Пока здесь больше вопросов. Поэтому можно только руками развести, что там с Олимпиадой будет", – приводит команда Овечкина слова Чистякова в своем Telegram-канале.

Решение о допуске или недопуске сборной России на Олимпиаду-2026 будет принято на Конгрессе ИИХФ, который пройдет 2-4 февраля.

А вот мечте Ляйсан Утяшевой выступить на Олимпийских играх не суждено сбыться из-за травмы ноги.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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