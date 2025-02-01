#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

У силача из Семея Закира Найманбаева украли памятный постер

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 04:00 Фото: Instagram/zakir_naimanbayev
У дебютанта турнира по пощечинам Power Slap 11 казахстанца Закира Найманбаева украли памятный постер с автографами известных бойцов UFC, сообщает Zakon.kz.

Об этом новый любимчик Даны Уайта рассказал 1 февраля у себя в Instagram-сторис. Со слов спортсмена, постер еще был у него во время перелетов в Саудовской Аравии и Дубае. Пропажу силач обнаружил уже в Казахстане.

Фото: Instagram/zakir_naimanbayev

О Найманбаеве заговорили после яркого дебюта в лиге президента UFC Даны Уайта Power Slap.

30 января в Эр-Рияде он невозмутимо отправил в глухой нокаут своего соперника Троэльса Нильсена из Дании. Помимо чемпионского пояса, он предположительно получил от Даны Уайта гонорар в размере 10 тыс. долларов.

1 февраля в Эр-Рияде россиянин Шара Буллет проиграл британцу Майклу Пейджу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Роналду сдержал слово, а Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу
Спорт
03:00, 02 февраля 2025
Роналду сдержал слово, а Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу
Когда для свекрови ты не авторитет: казахстанская дзюдоистка записала шуточное видео
Спорт
15:38, 01 февраля 2025
Когда для свекрови ты не авторитет: казахстанская дзюдоистка записала шуточное видео
Илья Ильин показал, как танцует его 11-месячная дочь
Спорт
15:12, 01 февраля 2025
Илья Ильин показал, как танцует его 11-месячная дочь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: