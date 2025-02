Роналду призвал "Реал" беречь Мбаппе

Португальский форвард высказался о неудачной игре француза в роли центрального нападающего в "Реале". По словам 39-летнего Роналду, Мбаппе в "Реале" непросто, потому что он не знает, как играть на позиции нападающего.

Cristiano Ronaldo: "The attacking position makes things a bit complicated for Mbappé. He doesn't know how to play as a striker in my opinion. It's not that he doesn't know. It's because that is not his position." pic.twitter.com/niSYnCvYCc