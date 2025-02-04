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Спорт

Роналду призвал "Реал" беречь Мбаппе

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 07:37 Фото: Instagram/k.mbappe
3 февраля бывший игрок "Реала" Криштиану Роналду выступил в защиту нынешнего нападающего клуба Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Португальский форвард высказался о неудачной игре француза в роли центрального нападающего в "Реале". По словам 39-летнего Роналду, Мбаппе в "Реале" непросто, потому что он не знает, как играть на позиции нападающего.

"Если бы я был Мбаппе, я бы играл аналогично с тем, как сам действовал в роли нападающего. Я бы научил его играть там, если бы был в "Реале". Я не был центральным нападающим, но я играл на этой позиции. Люди забывают, что я был вингером. Позиция в атаке немного усложняет жизнь Мбаппе. На мой взгляд, он не знает, как играть в роли нападающего. Дело не в том, что он не знает, а в том, что это просто не его позиция", – приводит слова Роналду Madrid Unversal в соцсетях.

Мбаппе проводит первый сезон в "Реале", на его счету 21 гол в 33 матчах. В ноябре Relevo писало о недовольстве "Реала" игрой француза в обороне, а также о жалобах президента клуба Флорентино Переса, что Мбаппе не тот, каким был до перехода.

Ранее Роналду поддержал российского бойца и пришел на турнир UFC, который состоялся в Саудовской Аравии и не в пользу россиянина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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