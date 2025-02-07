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Спорт

Хвича забил свой первый гол за "ПСЖ", поразив ворота "Монако"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 04:34 Фото: Instagram/psg
В ночь на 8 февраля в Париже левый вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба, сообщает Zakon.kz.

Грузинский футболист отличился в матче 21-го тура с "Монако". Хвича по центру ворвался в штрафную под передачу на ход, на паузе великолепно убрал Мависса, который стелил в подкате, после чего с близкой дистанции переиграл и Маецки.

Встреча закончилась со счетом 4:1. Восторженные фанаты "ПСЖ" поздравили грузинского нападающего с блестящим дебютом.

А в США в честь его 40-летия Роналду установили его статую.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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