Хвича забил свой первый гол за "ПСЖ", поразив ворота "Монако"

В ночь на 8 февраля в Париже левый вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба, сообщает Zakon.kz.

Грузинский футболист отличился в матче 21-го тура с "Монако". Хвича по центру ворвался в штрафную под передачу на ход, на паузе великолепно убрал Мависса, который стелил в подкате, после чего с близкой дистанции переиграл и Маецки.

Kvaratskhelia with his debut goal for PSG!⚽️



Brilliantly taken strike after sending the defender home!🔥



pic.twitter.com/hbtTZNzk6B — Georgian Footy (@GeorgianFooty) February 7, 2025

Встреча закончилась со счетом 4:1. Восторженные фанаты "ПСЖ" поздравили грузинского нападающего с блестящим дебютом.

А в США в честь его 40-летия Роналду установили его статую.