Хвича забил свой первый гол за "ПСЖ", поразив ворота "Монако"

Грузинский футболист отличился в матче 21-го тура с "Монако". Хвича по центру ворвался в штрафную под передачу на ход, на паузе великолепно убрал Мависса, который стелил в подкате, после чего с близкой дистанции переиграл и Маецки.

Kvaratskhelia with his debut goal for PSG!⚽️



Brilliantly taken strike after sending the defender home!🔥



