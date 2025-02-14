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Спорт

"Челси" бесславно проиграл в Английской Премьер-лиге

&quot;Челси&quot; бесславно проиграл в АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 04:58 Фото: Instagram/chelseafc
Футбольный клуб "Челси" в гостях проиграл "Брайтону" в матче 25-го тура чемпионата Англии – 3:0, сообщает Zakon.kz.

Счет в матче открыл Каору Митома, затем Янкуба Минте оформил дубль.

"Челси" с 43 очками занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Брайтон" набрал 37 очков и поднялся на 8-ю строчку.

На прошлой неделе "Брайтон" выбил "Челси" из Кубка Англии (2:1).

Ранее был представлен обновленный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА.

Аксинья Титова
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