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Спорт

38-летний бразильский футболист поставил рекорд с 33-х метров

38-летний бразильский футболист поставил рекорд с 33-х метров, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 08:13 Фото: Instagram/hulkparaiba
Живаниилду Виейра де Соуза, более известный как Халк бразильский футболист, нападающий клуба "Атлетико Минейро", принес победу своей команде в чемпионате Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Он исполнил шикарный штрафной с 33 метров. В свои 38 лет спортсмен находится в отличной физической форме.

Он оформил дубль в ворота "Томбенесе", а его "Атлетико Минейро" победил 2:0 в первой игре полуфинала Лиги Минейро.

Надо сказать, что в феврале этого года Халк забивает значимые голы в каждом матче: он сравнялся с Неймаром в списке лучших бразильских бомбардиров среди действующих футболистов.

Ранее выяснилось, что казахстанский футболист стал лучшим игроком на международном турнире.

Аксинья Титова
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