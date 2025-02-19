Звезда НХЛ Каспарайтис подвел итоги тренировок с Александром Овечкиным

В американском Майами подходит к завершению краткосрочные подготовительные занятия знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина. Капитан "Вашингтона" около недели тренировался вместе с прославленным игроком прошлого – Дарюсом Каспарайтисом, сообщает Zakon.kz.

Олимпийский чемпион 1992 года был приглашен россиянином в качестве индивидуального наставника, чтобы хорошо подготовиться к началу второй половины сезона НХЛ.

"Несколько раз тренировались с Сашей в зале и на льду, он в хорошем настроении, не думает ни о каких рекордах, он просто играет в хоккей. Не ощущает давления из-за необходимости побить рекорд Гретцки, он просто играет так, как играл всю жизнь. Ему уже скоро 40, знает, как работать и как отдыхать. Это уже не тот Овечкин, что 20 лет назад. Он спокойно забьет нужные голы и побьет рекорд. В этом нет никаких сомнений". Дарюс Каспарайтис

Лидер "Кэпиталз" сейчас идет на втором месте лучших снайперов за всю историю регулярного чемпионата НХЛ (879), уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).



"На Олимпиаде-2006 увидел молодого и веселого парня с хорошим чувством юмора. Он мгновенно влился в команду, был игроком с огромным потенциалом. Конечно, никто тогда не знал, что он сможет сделать нечто подобное. Голевой рекорд Гретцки казался вечным, у него уникальные природные данные, он очень сильный. До сих пор не понимаю, как можно его остановить на льду, он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким огромным, каким сейчас кажется Овечкин. Монстр". Дарюс Каспарайтис

Каспарайтис добавил, что у команды Овечкина есть реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне, как и у "Торонто".

39-летний капитан столичной дружины прибыл на побережье Майами с семьей в начале прошлой недели, чтобы набраться сил во время перерыва в НХЛ из-за турнира "Четырех Наций".

