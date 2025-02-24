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Спорт

Скандальный футболист Дзюба может пополнить сборную "Кайрата"

&quot;Кайрат&quot; может купить скандального российского футболиста Дзюбу, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 04:15 Фото: Instagram/artem.dzyuba
Владелец алматинской клуба Кайрат Боранбаев ищет усиление перед участием команды в Лиге чемпионов. Поэтому он хочет он хочет привлечь в ряды казахстанских спортсменов Артёму Дзюбу, сообщает Zakon.kz.

Помимо "приключений" вне поля, Дзюба, считается одним из лучших бомбардиров в истории сборной России. Сейчас футболист выступает в клубе "Акрон" из Тольятти.

Пока неизвестно, примет ли он это предложение, но бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил возможный переход Артёма Дзюбы в алматинский "Кайрат".

"Думаю, Дзюба попробует перейти в "Кайрат", чтобы поиграть в Лиге чемпионов. Однако смена страны – это всегда тяжело. В Казахстане с Артёма будут спрашивать совершенно по-другому, ведь там еврокубки и нужен результат. Если Дзюба не испугается, поедет в "Кайрат", – сказал Булыкин "Чемпионату".

Ранее сообщалось, что футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА.

Аксинья Титова
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