Бывший партнер Роналду по "Реалу" заявил, что превосходил Криштиану по технике

Экс-игрок "Реала" и сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о своем бывшем партнере по мадридскому клубу – Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен назвал Роналду лучшим футболистом, с которым он играл в "Реале".

"Спортивный дух – ключевой аспект, отличавший Роналду от других? Безусловно. Потому что, если вы спросите меня, у кого из нас была лучшая техника, то я бы назвал себя, если говорить о первом касании и качестве паса. Но он был так сфокусирован на голах и победах… Я просто выходил на поле и предпочитал счет 3:3 или 4:4 победе 1:0. Так что его образ мышления – самое главное отличие", – сказал Ван дер Варт изданию TalkSport.

42-летний Ван дер Варт завершил игровую карьеру в 2018 году. 40-летний Роналду до сих пор играет и выступает за саудовский "Аль-Наср" и сборную Португалии.

Ранее Роналду уступил первенство среди самых привлекательных футболистов мира.