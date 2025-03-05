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Спорт

Бывший партнер Роналду по "Реалу" заявил, что превосходил Криштиану по технике

Роналдо, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 06:36 Фото: Instagram/cristiano
Экс-игрок "Реала" и сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о своем бывшем партнере по мадридскому клубу – Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен назвал Роналду лучшим футболистом, с которым он играл в "Реале".

"Спортивный дух – ключевой аспект, отличавший Роналду от других? Безусловно. Потому что, если вы спросите меня, у кого из нас была лучшая техника, то я бы назвал себя, если говорить о первом касании и качестве паса. Но он был так сфокусирован на голах и победах… Я просто выходил на поле и предпочитал счет 3:3 или 4:4 победе 1:0. Так что его образ мышления – самое главное отличие", – сказал Ван дер Варт изданию TalkSport.

42-летний Ван дер Варт завершил игровую карьеру в 2018 году. 40-летний Роналду до сих пор играет и выступает за саудовский "Аль-Наср" и сборную Португалии.

Ранее Роналду уступил первенство среди самых привлекательных футболистов мира.

Аксинья Титова
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