Бывший партнер Роналду по "Реалу" заявил, что превосходил Криштиану по технике
Фото: Instagram/cristiano
Экс-игрок "Реала" и сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о своем бывшем партнере по мадридскому клубу – Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен назвал Роналду лучшим футболистом, с которым он играл в "Реале".
"Спортивный дух – ключевой аспект, отличавший Роналду от других? Безусловно. Потому что, если вы спросите меня, у кого из нас была лучшая техника, то я бы назвал себя, если говорить о первом касании и качестве паса. Но он был так сфокусирован на голах и победах… Я просто выходил на поле и предпочитал счет 3:3 или 4:4 победе 1:0. Так что его образ мышления – самое главное отличие", – сказал Ван дер Варт изданию TalkSport.
42-летний Ван дер Варт завершил игровую карьеру в 2018 году. 40-летний Роналду до сих пор играет и выступает за саудовский "Аль-Наср" и сборную Португалии.
Ранее Роналду уступил первенство среди самых привлекательных футболистов мира.
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