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Спорт

Выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулся шокирующей сенсацией

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 05:54 Фото: НОК РК
Казахстанка Анита Адишева стартовала на ЧМ-2025 по женскому боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 52 килограммов Анита провела поединок с Эсмеральдой Жасмин Патиньо Хуарес из Мексики.

В третьем раунде соперница казахстанки побывала в нокдауне, а по итогу боя мексиканка все же победила.

Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2025 во всех 12 весовых категориях.

Ранее мы сообщали, что казахстанки успешно стартовали на женском чемпионате мира по боксу. Первой на ринг в сербском городе Нише вышла 28-летняя Алуа Балкибекова.

Аксинья Титова
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