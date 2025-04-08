"Наполи" упустил возможность почти догнать "Интер" в лидерской гонке серии А
Фото: Instagram/officialSSCNapoli
В ночь на 8 апреля в итальянском футбольном чемпионате состоялся заключительный матч 31-го тура, где один из соискателей на "золото" сезона "Наполи" не смог одолеть на выезде "Болонью" – 1:1, сообщает Zakon.kz.
"Неаполитанцы" повели в счете на 18-й минуте гостевого поединка против "Болоньи", когда забил камерунский полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса.
Однако после перерыва хозяева поля не дали гостям увезти победу. Ответный мяч в свой актив записал Дан Ндойе.
Тем самым "Наполи" потерял очки и упустил шанс вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Италии – "Интеру".
После игр 31-го тура серии А у "нерадзурри" 68 очков, коллектив из Неаполя набрал 65 баллов. На третьей позиции располагается "Аталанта" (58).
Между тем действующий чемпион Италии в ночь на 9 апреля выйдет на битву с немецкой "Баварией" в рамках первой встречи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
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