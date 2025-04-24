Ранее судимый бывший вице-министр культуры и спорта получил высокий пост в НОК

23 апреля 2025 года на генеральной ассамблее Национального Олимпийского комитета (НОК) Казахстана сформировали обновленный состав Исполнительного комитета. В его состав, в том числе, вошел Сакен Мусайбеков, ранее судимый за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время он является вице-президентом по зимним олимпийским видам спорта, генеральным директором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Зимой 2021 года появилась информация о задержании вице-министра культуры и спорта (на тот момент) Сакена Мусайбекова. По некоторым данным он принял благодарность от частной компании за покровительство женской сумкой стоимостью несколько миллионов тенге.

"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении вице-министра культуры и спорта. Он подозревается в получении взятки от учредителя юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство. С санкции суда взяткополучатель и взяткодатель заключены под стражу. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – рассказали в 21-м году в Антикоре.

В дальнейшем дело переквалифицировали на "мошенничество" и летом 2021 года бывший вице-министр культуры и спорта был приговорен к штрафу в 62 миллиона тенге.