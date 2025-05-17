Топовая теннисистка Казахстана шокировала соперницу на элитном турнире в Японии

31-летняя казахстанка Зарина Дияс продолжает выступление на турнире серии ITF в Японии, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 318-я ракетка мира Дияс в полуфинальной игре переиграла в трех сетах китаянку Мэйлин Ван со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Во время третьего сета наша соотечественница проигрывала в геймах со счетом 4:5, после совершив камбэк.

В финале казахстанка Зарина Дияс сыграет с хозяйкой турнира, 288-й ракеткой мира Аяно Шимицу.

Ранее звезда казахстанского спорта прославился на чемпионате мира.