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Спорт

Определились все участники еврокубков в Английской Премьер-лиге

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 02:20 Фото: Instagram/chelseafc
В английской Премьер-лиге (АПЛ) определились все команды, которые будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне, сообщает Zakon.kz.

"Манчестер Сити" был гостем "Фулхэма". "Горожане" одержали победу со счетом 0:2. "Ливерпуль" принимал "Кристал Пэлас". Игра завершилась вничью – 1:1.

"Астон Вилла" встречалась на своем поле с "Манчестер Юнайтед". Хозяева поля оказались бессильны перед "красными дьяволами" – 0:2.

"Ньюкасл" потерпел поражение в матче с "Эвертоном". Все решил один гол – 0:1. "Челси" встретился на выезде с "Ноттингемом". "Аристократы" одержали победу с минимальным счетом – 0:1.

"Саутгемптон" принял "Арсенал". "Канониры" оказались сильнее хозяев поля – 1:2.

Так, "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл", занявшие первые пять мест в турнирной таблице АПЛ, будут выступать в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2025/26, "Астон Вилла" (6-я строчка) – в Лиге Европы, а "Ноттингем Форест" (7-я позиция) – в Лиге конференций.

Ранее сообщалось, что Месси забил шикарный гол со штрафного и спас команду от позора.

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Аксинья Титова
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