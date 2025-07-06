Казахстан с триумфом завершил Кубок мира по боксу в Астане: в копилке 8 золотых медалей
Хозяева ринга завоевали восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, продемонстрировав мощное выступление на глазах родной публики.
Финальный аккорд турнира поставил Айбек Оралбай, который выступал в весовой категории свыше 90 килограммов. В решающем поединке он уверенно победил представителя Германии Никиту Путилова. Все раунды прошли под контролем казахстанского спортсмена, и судьи единогласно отдали ему победу. Это стало восьмым золотом сборной Казахстана на турнире.
Ранее победу также одержал Сабыржан Аккалыков в категории до 75 килограммов. Он доминировал в финале над болгарином Рами Киваном, взяв инициативу с первых секунд боя и сохранив ее до финального гонга.
Золотые медали также завоевали:
- Назым Кызайбай (до 48 кг)
- Махмуд Сабырхан (до 55 кг)
- Санжар Ташкенбай (до 50 кг)
- Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг)
- Виктория Графеева (до 60 кг)
- Наталья Богданова (до 70 кг)
Серебряными призерами стали:
- Алуа Балкибекова (до 51 кг)
- Нурбек Оралбай (до 80 кг)
- Надежда Рябец (до 75 кг)
- Елдана Талипова (свыше 80 кг)
Бронзовые медали в активе:
- Сагындыка Тогамбая (до 90 кг)
- Аиды Абикеевой (до 65 кг)
- Ертугана Зейнуллинова (до 65 кг)
- Айданы Забынбековой (до 57 кг)
А ранее казахстанская тяжелоатлетка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Астане.