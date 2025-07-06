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Спорт

Казахстан с триумфом завершил Кубок мира по боксу в Астане: в копилке 8 золотых медалей

Айбек Оралбай, чемпионат мира, бокс, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 22:28 Фото: НОК РК
В Астане 6 июля завершился этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing, который стал триумфальным для сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Хозяева ринга завоевали восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, продемонстрировав мощное выступление на глазах родной публики.

Финальный аккорд турнира поставил Айбек Оралбай, который выступал в весовой категории свыше 90 килограммов. В решающем поединке он уверенно победил представителя Германии Никиту Путилова. Все раунды прошли под контролем казахстанского спортсмена, и судьи единогласно отдали ему победу. Это стало восьмым золотом сборной Казахстана на турнире.

Ранее победу также одержал Сабыржан Аккалыков в категории до 75 килограммов. Он доминировал в финале над болгарином Рами Киваном, взяв инициативу с первых секунд боя и сохранив ее до финального гонга.

Золотые медали также завоевали:

  • Назым Кызайбай (до 48 кг)
  • Махмуд Сабырхан (до 55 кг)
  • Санжар Ташкенбай (до 50 кг)
  • Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг)
  • Виктория Графеева (до 60 кг)
  • Наталья Богданова (до 70 кг)

Серебряными призерами стали:

  • Алуа Балкибекова (до 51 кг)
  • Нурбек Оралбай (до 80 кг)
  • Надежда Рябец (до 75 кг)
  • Елдана Талипова (свыше 80 кг)

Бронзовые медали в активе:

  • Сагындыка Тогамбая (до 90 кг)
  • Аиды Абикеевой (до 65 кг)
  • Ертугана Зейнуллинова (до 65 кг)
  • Айданы Забынбековой (до 57 кг)

А ранее казахстанская тяжелоатлетка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Астане.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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