Казахстан с триумфом завершил Кубок мира по боксу в Астане: в копилке 8 золотых медалей

В Астане 6 июля завершился этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing, который стал триумфальным для сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Хозяева ринга завоевали восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, продемонстрировав мощное выступление на глазах родной публики.

Финальный аккорд турнира поставил Айбек Оралбай, который выступал в весовой категории свыше 90 килограммов. В решающем поединке он уверенно победил представителя Германии Никиту Путилова. Все раунды прошли под контролем казахстанского спортсмена, и судьи единогласно отдали ему победу. Это стало восьмым золотом сборной Казахстана на турнире.

Ранее победу также одержал Сабыржан Аккалыков в категории до 75 килограммов. Он доминировал в финале над болгарином Рами Киваном, взяв инициативу с первых секунд боя и сохранив ее до финального гонга.

Золотые медали также завоевали:

Назым Кызайбай (до 48 кг)

Махмуд Сабырхан (до 55 кг)

Санжар Ташкенбай (до 50 кг)

Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг)

Виктория Графеева (до 60 кг)

Наталья Богданова (до 70 кг)

Серебряными призерами стали:

Алуа Балкибекова (до 51 кг)

Нурбек Оралбай (до 80 кг)

Надежда Рябец (до 75 кг)

Елдана Талипова (свыше 80 кг)

Бронзовые медали в активе:

Сагындыка Тогамбая (до 90 кг)

Аиды Абикеевой (до 65 кг)

Ертугана Зейнуллинова (до 65 кг)

Айданы Забынбековой (до 57 кг)

А ранее казахстанская тяжелоатлетка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Астане.

