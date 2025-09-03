#АЭС в Казахстане
Спорт

Футбольная лихорадка: появились поддельные билеты на матч "Кайрат" – "Реал"

Кайрат, Реал Мадрид, билеты, болельщики, обман, мошенничество, Алматы, стадион, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:52 Фото: Zakon.kz
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года. Главное событие в казахстанском футболе вызвало не бывалый ажиотаж среди фанатов. К ним же уже с предупреждением обращается сервис по продаже билетов, сообщает Zakon.kz.

Заявление к болельщикам было опубликовано сегодня, 3 сентября. Оно связано с ростом случаев мошенничества и продажи поддельных билетов на матч:

"Единственными официальными площадками для продажи билетов являются Freedom Ticketon и ФК "Кайрат".

Также отмечается, что в сети уже фиксируются случаи предложения поддельных билетов на мошеннических сайтах:

"Покупая билеты у третьих лиц, вы рискуете лишить себя возможности попасть на матч. Все новости, включая даты старта продаж и правила посещения, будут опубликованы на сайтах и в социальных сетях клуба и сервиса. Следите за официальными анонсами".

Матч "Кпйрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов

26 августа в Алматы "Кайрат" принимал шотландский "Селтик" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Основное время завершилось вничью и исход решался в серии пенальти. Казахстанский вратарь Темирлан Анарбеков сотворил сенсацию. Этот вечер сделал его героем страны и открыл "Кайрату" дорогу в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории клуба.

"Просыпайся, Ержан!" и "Спасибо, Лопес": лучшие комментарии казахстанцев на матч "Кайрат" – "Реал"

Уже 28 августа по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в Монако, ФК "Кайрат" выпал легендарный соперник – мадридский "Реал". Казахстанцы даже в самых смелых мечтах не могли предположить, что скоро в Алматы приедет один из самых титулованных клубов мира.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
