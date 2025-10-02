Мемориал Дениса Тена в Алматы: фигуриста из Южной Кореи стала первой в короткой программе
Фото: olympic.kz
В Алматы на Мемориале Дениса Тена в женских соревнованиях состоялись выступления в короткой программе, сообщает Zakon.kz.
Промежуточное первое место заняла Ли Хэ Ин из Южной Кореи – 64.78 балла. Следом расположилась Маделин Щижас (Канада) – 55.55. Третью позицию заняла Джозефин Ли (США) – 54.15.
Амира Ирматова стала шестой – 47.22. Нурия Сулеймен показала седьмой результат – 44.95, София Фарафонова – восьмой (42.47). У Вероники Коваленко десятая позиция – 39.57, а Русалина Шакрова завершила выступление на 11 месте – 30.59.
Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена.
