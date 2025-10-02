#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
546.96
642.73
6.7
Спорт

Мемориал Дениса Тена в Алматы: фигуриста из Южной Кореи стала первой в короткой программе

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 01:41 Фото: olympic.kz
В Алматы на Мемориале Дениса Тена в женских соревнованиях состоялись выступления в короткой программе, сообщает Zakon.kz.

Промежуточное первое место заняла Ли Хэ Ин из Южной Кореи – 64.78 балла. Следом расположилась Маделин Щижас (Канада) – 55.55. Третью позицию заняла Джозефин Ли (США) – 54.15.

Амира Ирматова стала шестой – 47.22. Нурия Сулеймен показала седьмой результат – 44.95, София Фарафонова – восьмой (42.47). У Вероники Коваленко десятая позиция – 39.57, а Русалина Шакрова завершила выступление на 11 месте – 30.59.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Своим секретом красоты поделилась актриса из фильмов "Остин Пауэрс" Элизабет Херли
01:52, 03 октября 2025
Своим секретом красоты поделилась актриса из фильмов "Остин Пауэрс" Элизабет Херли
Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена
01:23, 03 октября 2025
Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
00:47, 03 октября 2025
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: