#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
546.96
642.73
6.7
Спорт

Выступление лучшей теннисистки Казахстана обернулось сенсацией в Пекине

Ракетка, корт, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 02:59 Фото: pixabay
Первая ракетка Казахстана в паре Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале турнира в парном разряде она вместе с сербкой Александрой Крунич уступили дуэту Присцилла Хон (Австралия)/Каролина Мухова (Чехия) со счетом 6:7, 3:6.

Матч шел 1 час 35 минут. До этого момента теннисистки между собой не встречались.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет 8 963 700 долларов. Победительницы парного разряда заработают по 457 150 долларов, а также получат по 1000 рейтинговых очков.

Ранее стало известно, что "Кайрат" занимает последнюю строчку в таблице Лиги чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
21:23, 02 октября 2025
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры
17:42, 02 октября 2025
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры
Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих "владельцев стоматологий" объявили в розыск
16:25, 02 октября 2025
Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих "владельцев стоматологий" объявили в розыск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: