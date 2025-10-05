Казахстан завоевал пять медалей на чемпионате Азии по артистическому плаванию

В Ахмедабаде (Индия) на чемпионате Азии по водным видам спорта стартовали соревнования по артистическому плаванию, сообщает Zakon.kz.

В стартовый день, 4 октября 2025 года, команда Казахстана отметилась сразу пятью медалями, три из которых являются золотыми, пишет НОК РК.

У солистов в технической программе на первую ступень пьедестала поднялись Карина Магрупова (240.1600) и Виктор Друзин (228.1708).

В этом же виде Эдуард Ким стал вторым (223.5584), а Ясмина Исламова показала третий результат (204.0066).

В групповых соревнованиях (произвольная программа) команда Казахстана завоевала золотую медаль (267.0639).

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров 4 октября стал победителем международного турнира "Мемориал Дениса Тена".

