Казахстан завоевал пять медалей на чемпионате Азии по артистическому плаванию
В Ахмедабаде (Индия) на чемпионате Азии по водным видам спорта стартовали соревнования по артистическому плаванию, сообщает Zakon.kz.
В стартовый день, 4 октября 2025 года, команда Казахстана отметилась сразу пятью медалями, три из которых являются золотыми, пишет НОК РК.
У солистов в технической программе на первую ступень пьедестала поднялись Карина Магрупова (240.1600) и Виктор Друзин (228.1708).
В этом же виде Эдуард Ким стал вторым (223.5584), а Ясмина Исламова показала третий результат (204.0066).
В групповых соревнованиях (произвольная программа) команда Казахстана завоевала золотую медаль (267.0639).
