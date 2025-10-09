#АЭС в Казахстане
Спорт

Один из лучших футболистов РК Сатпаев прервал молчание на фоне споров из-за его травмы

Дастан Сатпаев, травма, обращение, футбол , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 22:41 Фото: Instagram/d.satpayev
Полузащитник "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев 9 октября обратился к своим подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что не сможет принять участие в ближайших матчах национальной команды из-за травмы, полученной в последней игре.

"К сожалению, я не смогу принять участие в ближайших матчах национальной сборной. В последней игре я получил травму. Медицинский штаб ограничил мое участие в матчах сборной. Сейчас тренируюсь и стараюсь как можно быстрее восстановить здоровье. Большое спасибо всем за поддержку", – написал футболист.

Ранее мы писали, что 7 октября появилась информация о том, что форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев внезапно травмировался и не сможет присоединиться к сборной Казахстана для участия в играх отбора ЧМ-2026.

В Сети появились и высказывания тех, кто подозревал молодого футболиста в обмане, что, мол, Сатпаев сыграл полный матч против "Жетысу" (5 сентября), а теперь молодое дарование избегает игр за главную команду страны.

Напомним, что 10 февраля 2025 года "Кайрат" и "Челси" достигли договоренности о трансфере тогда еще 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
