Спорт

Будущий игрок "Челси" Дастан Сатпаев вошел в мировой список талантливых молодых футболистов

Дастан Сатпаев вошел в рейтинг лучших футболистов мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 05:35 Фото: Instagram/d.satpayev
17-летний казахстанский форвард вошел в список 60 самых талантливых молодых футболистов мира по версии The Guardian, сообщает Zakon.kz.

По версии The Guardian, Дастан Сатпаев снова на радаре Европы.

"Сатпаев – самая яркая звезда "Кайрата", казахстанской команды, вышедшей в групповую стадию нынешнего сезона Лиги чемпионов", – отмечает британское издание.

Журналисты подчеркивают, что 17-летний Дастан Сатпаев уже стал одной из самых молодых звезд турнира, а его переход в "Челси" за 4 млн евро называют удачным решением клуба.

"Теперь его стоимость значительно вырастет", – смело прогнозируют спортивные журналисты.

Известно, что переход Сатпаева в лондонский "Челси" откладывается до достижения им 18 лет. Сам контракт был подписан в феврале 2025 года.

Недавно Дастан предупредил болельщиков, что в Instagram есть фейковый аккаунт от его имени.

Фото Алия Абди
Алия Абди
