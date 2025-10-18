В Лондоне собрались борцы сумо: организаторы срочно укрепили туалеты и сиденья
Более 40 лучших борцов Японии приехали в Лондон, чтобы в течение пяти дней бороться за звание "Великого чемпиона". По данным Daily Mail, борцы сумо вылетели из Японии на зарубежный турнир впервые за 20 лет. А сами соревнования проходят в Лондоне впервые за 34 года.
＜Battle Begins at the Royal Albert Hall! – LONDON SUMO 2025＞— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) October 17, 2025
Sumo made its first return to London in 34 years. Fans were captivated from start to finish.
▶https://t.co/7JADwjnDpi#sumo #相撲 #ロンドン公演 #london pic.twitter.com/kZs5k93930
Из-за специфического телосложения участников соревнований концертному залу Альберт-холл пришлось поменять стулья на те, которые выдерживают по 200 кг. Кроме того, пришлось укрепить все унитазы в здании.
After stunning locals on the streets of London this week, the stars of Sumo opened the five-day-long Grand Sumo Tournament at the Royal Albert Hall on Wednesday evening.— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) October 16, 2025
Sumo wrestling is one of the world's oldest sports which dates back 1,500 years & steeped in Shinto tradition… pic.twitter.com/yj9tKQXhjY
А еще зрителей шоу предупредили, что они могут быть раздавлены.
"Ринг сделали без ограждений, поэтому зрители первых рядов могут серьезно пострадать", – говорится в публикации.
