Спорт

В Лондоне собрались борцы сумо: организаторы срочно укрепили туалеты и сиденья

Турнир по сумо в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 08:30 Фото: X/ilovetheworld1
15 октября в Лондоне стартовали соревнования борцов сумо, из-за этого в Альберт-холле организаторам пришлось укрепить туалеты и поменять сиденья, сообщает Zakon.kz.

Более 40 лучших борцов Японии приехали в Лондон, чтобы в течение пяти дней бороться за звание "Великого чемпиона". По данным Daily Mail, борцы сумо вылетели из Японии на зарубежный турнир впервые за 20 лет. А сами соревнования проходят в Лондоне впервые за 34 года.

Из-за специфического телосложения участников соревнований концертному залу Альберт-холл пришлось поменять стулья на те, которые выдерживают по 200 кг. Кроме того, пришлось укрепить все унитазы в здании.

А еще зрителей шоу предупредили, что они могут быть раздавлены.

"Ринг сделали без ограждений, поэтому зрители первых рядов могут серьезно пострадать", – говорится в публикации.

В самой Японии хакеры остановили выпуск самого популярного пива в стране.

Фото Алия Абди
Алия Абди
