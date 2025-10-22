#АЭС в Казахстане
Спорт

ПСЖ "проехался" по "Байеру" и воцарился на трон Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Разгром Байера, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:26 Фото: Instagram/psg
По итогам матчей первого игрового дня основного раунда Лиги чемпионов французский ПСЖ подтвердил статус лучшего клуба Европы прошлого сезона, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "парижане" на выезде разнесли в пух и прах немецкий "Байер" со счетом 7:2, в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

У гостей авторами победных голов Дезире Дуэ (дубль), Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья.

Хозяева поля ответили двумя забитыми мячами в исполнении Алеиша Гарсия.

Крупный выездной успех позволил ПСЖ уверенно возглавить общую турнирную таблицу Лиги чемпионов с багажом в девять очков.

За командой Луиса Энрике в списке лучших следуют "Интер" и "Арсенал", которые в третьем туре также отметились блестящими результатами.

Из сыгранных матчей в минувшую ночь необходимо подчеркнуть и другие показатели: "Вильярреал" (Испания) – "Ман Сити" (Англия) 0:2, ПСВ (Нидерланды) – "Наполи" (Италия) 6:2, "Ньюкасл" (Англия) – "Бенфика" (Португалия) 3:0.

