Грандиозным поражением завершился матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

АФК "Кайрат" провел второй матч в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу сезона-2025/26, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, вторым соперником казахстанского клуба стал португальский "Спортинг".

Поединок в Хорватии завершился победой португальского клуба со счетом 7:2.

В составе казахстанцев голами не отметились Даурен Турсагулов и Кевин Арриета. Следующий матч в Лиге чемпионов АФК "Кайрат" проведет 1 ноября против "Приштины" (Косово).

АФК "Кайрат" и "Семей" выступают в группах Пути A. По итогам группового этапа три лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в 1/8 финала.

Команды, занявшие первые два места в своих группах Пути A, получат посев и в 1/8 финала встретятся либо с третьими командами своих групп, либо с победителями групп Пути B.

Ранее, 29 октября, стартовали игры основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, в одном из матчей которого феерией голов отметился ФК "Семей".