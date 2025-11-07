Рыбакина узнала соперницу в полуфинале турнира в Саудовской Аравии
7 ноября в 20:00 по казахстанскому времени Елена Рыбакина, выигравшая группу Серены Уильямс, встретится с Джессикой Пегулой в борьбе за выход в финал престижного турнира.
WTA Finals 🎾— Esportes Infos (@esportes_infos) November 6, 2025
Definidas as semifinais de Simples
🇧🇾 Aryna Sabalenka vs. 🇺🇸 Amanda Anisimova
🇰🇿 Elena Rybakina vs. 🇺🇸 Jessica Pegula
Pela 10ª edição consecutiva, teremos uma campeã inédita! pic.twitter.com/KvmLLpJfLj
Джессика Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В третьем туре группового этапа она переиграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3 и заняла вторую позицию в группе Штеффи Граф.
JESSICA PEGULA reaches Riyadh SFs— TennisONE App (@TennisONEApp) November 6, 2025
6-2 6-3 in a straightforward match vs Jasmine Paolini, who had been sick all tournament
Revenges the BJK Finals defeat.
Still to be decided (based on winner of Gauff-Sabalenka) if she plays Anisimova or Rybakina in SFs.pic.twitter.com/d3ZtpMaDRx
9 ноября на кортах итальянского Турина стартует 56-й по счету Итоговый чемпионат ATP с участием 10 лучших теннисистов планеты, два из которых прибудут сюда в качестве запасных игроков/