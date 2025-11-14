В Астане запустят шаттлы для болельщиков на матч Казахстан – Бельгия

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В субботу, 15 ноября 2025 года, на стадионе "Астана Арена" состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии. Для удобства болельщиков в городе будут курсировать специальные автобусы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата уточнили точки сбора шаттл-автобусов. Парковка мечети "Хазрет Султан". Парковка "Столичный цирк". Парковка "Бас мешіт". Парковка "Центральный парк". Парковка спортивного комплекса "Казахстан". Также известно, что движение автобусов начнется с 16:00. "Болельщиков призывают воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности". Пресс-служба акимата Астаны Материал по теме Билеты на футбольный матч Казахстан – Бельгия раскуплены за неделю вперед 13 ноября стало известно, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип прибыл в Астану перед матчем с Бельгией. Старт матча назначен на 19:00 по казахстанскому времени.

