Спорт

В Астане запустят шаттлы для болельщиков на матч Казахстан – Бельгия

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 09:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В субботу, 15 ноября 2025 года, на стадионе "Астана Арена" состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии. Для удобства болельщиков в городе будут курсировать специальные автобусы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата уточнили точки сбора шаттл-автобусов.

  1. Парковка мечети "Хазрет Султан".
  2. Парковка "Столичный цирк".
  3. Парковка "Бас мешіт".
  4. Парковка "Центральный парк".
  5. Парковка спортивного комплекса "Казахстан".

Также известно, что движение автобусов начнется с 16:00.

"Болельщиков призывают воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности".Пресс-служба акимата Астаны

13 ноября стало известно, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип прибыл в Астану перед матчем с Бельгией. Старт матча назначен на 19:00 по казахстанскому времени.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
