В Астане запустят шаттлы для болельщиков на матч Казахстан – Бельгия
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В субботу, 15 ноября 2025 года, на стадионе "Астана Арена" состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии. Для удобства болельщиков в городе будут курсировать специальные автобусы, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе столичного акимата уточнили точки сбора шаттл-автобусов.
- Парковка мечети "Хазрет Султан".
- Парковка "Столичный цирк".
- Парковка "Бас мешіт".
- Парковка "Центральный парк".
- Парковка спортивного комплекса "Казахстан".
Также известно, что движение автобусов начнется с 16:00.
"Болельщиков призывают воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности".Пресс-служба акимата Астаны
13 ноября стало известно, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип прибыл в Астану перед матчем с Бельгией. Старт матча назначен на 19:00 по казахстанскому времени.
