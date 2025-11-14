11-ую золотую медаль Исламиады-2025 принес Казахстану Турар Дуйсехан

Представитель команды Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан принес Казахстану 11-ю золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

В финале Дуйсехан одержал победу над Аядом Албадром (Ирак). Первый раунд выиграл соперник. Однако последующие два забрал наш боец, став в итоге победителем. Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан по итогам шестого дня Исламиады-2025.

