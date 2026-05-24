Спорт

Казахстан – в финале чемпионата Европы по мини-футболу SOCCA

чемпионат Европы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 20:01 Фото: AFC Allur
Национальная сборная Казахстана по мини-футболу SOCCA, сформированная на базе клуба AFC Allur, вышла в финал чемпионата Европы 2026, который проходит в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Историческое достижение стало ярким подтверждением высокого уровня развития казахстанского мини-футбола и системной работы по поддержке спорта в стране.

В финальном матче континентального первенства сборная Казахстана встретится со сборной Испании. Игра начнется в 23:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию финала болельщики смогут посмотреть на телеканале QazSport, а также на официальном YouTube-канале SOCCA Federation.

На пути к финалу казахстанская команда продемонстрировала уверенную и яркую игру. На групповом этапе сборная Казахстана одержала победу над Португалией со счетом 1:0, а также сыграла вничью со сборными Латвии – 0:0 и Украины – 2:2.

В стадии плей-офф казахстанские футболисты уверенно преодолели сильнейших соперников Европы. В 1/8 финала была разгромлена сборная Германии – 4:0. В четвертьфинале Казахстан обыграл действующих чемпионов мира и Европы – сборную Польши – со счетом 1:0. В полуфинале наша команда оказалась сильнее сборной Венгрии – 2:0.

чемпионат Европы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 20:01

Фото: AFC Allur

Выход в финал чемпионата Европы стал результатом многолетней системной работы по развитию массового и корпоративного спорта, а также поддержки, оказываемой казахстанским бизнесом спортивным инициативам.

Компания Allur на протяжении многих лет активно инвестирует в развитие спорта и здорового образа жизни, поддерживая футбольные проекты, молодежные инициативы и создавая условия для популяризации спорта среди сотрудников и жителей регионов. Формирование национальной сборной на базе AFC Allur стало примером успешной синергии спорта и отечественного бизнеса, направленной на укрепление международного имиджа Казахстана.

Сегодня сборная Казахстана не только достойно представляет страну на международной арене, но и вдохновляет тысячи молодых спортсменов по всей республике, подтверждая статус Казахстана как одного из лидеров мирового движения SOCCA.

Елена Беляева
