Спорт

14-летняя теннисистка из Казахстана триумфально выиграла турнир ITF

14-летняя теннисистка из Казахстана триумфально выиграла турнир ITF, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 23:10 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Айым Канагатова стала победительницей международного турнира серии ITF World Tennis Tour Juniors (J30 Tirana), который прошел в албанской столице Тиране. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрастной категории до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Воспитанница теннисного центра "Жетысу" завоевала чемпионский титул в одиночном разряде в возрасте 14 лет. В решающем матче казахстанке противостояла Юлия Эренбергер из Австрии. Финал выдался трехсетовым и завершился победой Канагатовой со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Для Айым Канагатовой этот трофей стал первым в карьере на турнирах серии ITF Juniors. Примечательно, что по ходу турнирной сетки юная казахстанская спортсменка обыгрывала исключительно более старших и опытных соперниц.

Ранее стала известна потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (2-е место в рейтинге WTA) во втором круге "Ролан Гаррос".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Борчиха Бейбит Сейдуали из Казахстана провалила чемпионат Азии во Вьетнаме
Казахстанская борчиха Ертостик завоевала "серебро" первенства Азии во Вьетнаме
"Не вы нам платите": Анастасия Потапова раскритиковала демарш теннисистов против прессы
"Это был один из планов": Бублик высказался о резонансной фразе в игре с Риндеркнешем
