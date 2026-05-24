14-летняя теннисистка из Казахстана триумфально выиграла турнир ITF

Казахстанская теннисистка Айым Канагатова стала победительницей международного турнира серии ITF World Tennis Tour Juniors (J30 Tirana), который прошел в албанской столице Тиране. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрастной категории до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Воспитанница теннисного центра "Жетысу" завоевала чемпионский титул в одиночном разряде в возрасте 14 лет. В решающем матче казахстанке противостояла Юлия Эренбергер из Австрии. Финал выдался трехсетовым и завершился победой Канагатовой со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Для Айым Канагатовой этот трофей стал первым в карьере на турнирах серии ITF Juniors. Примечательно, что по ходу турнирной сетки юная казахстанская спортсменка обыгрывала исключительно более старших и опытных соперниц.

