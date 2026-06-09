#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

"Сураншы-Батыр" второй год выигрывает национальный финал Red Bull Four 2 Score и представит Казахстан в Канаде

Национальный финал Red Bull Four 2 Score, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:02 Фото: Максим Малов
На выходных на территории парка Кок-Тобе в Алматы завершился национальный финал Red Bull Four 2 Score. Второй год подряд победителем турнира становится алматинская команда "Сураншы-Батыр", которая теперь представит Казахстан на мировом финале в Торонто (Канада).

Red Bull Four 2 Score — уникальный формат уличного футбола с особыми правилами: две команды по четыре игрока проводят 10-минутный матч без вратарей на уменьшенных воротах.

Это кардинально меняет стратегию игры — участники должны балансировать между осторожностью в начале и атакой в концовке, заранее просчитывая, когда рискнуть и вырваться вперед.

Формат Red Bull Four 2 Score требует от игроков максимальной концентрации в ключевые минуты — любая ошибка в первую или последнюю минуту матча может стоить победы, поскольку голы в эти моменты приносят два очка вместо одного.

Национальный финал Red Bull Four 2 Score, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:02

Фото: Максим Малов

Необходима тактическая гибкость: нельзя играть по одной схеме весь матч, нужно адаптироваться под динамику очков и заранее просчитывать, когда рискнуть и вырваться вперед. Командный дух становится критичным — без слаженной работы в критические моменты не выиграть реванши. Также важна психологическая устойчивость: даже при поражении в групповом этапе можно вернуться и взять реванш в плей-офф, как показали алматинцы из "Сураншы-Батыр".

За путевку на мировой финал боролись шесть команд из Алматы, Астаны и Актобе, прошедшие региональные отборы. На групповом этапе действующие чемпионы "Сураншы-Батыр" неожиданно уступили столичной команде "Встреча" со счетом 2:5, однако алматинцы вышли в плей-офф вместе с "Встречей", "Курдастар" (Актобе) и TFA (Астана).

В полуфиналах "Встреча" обыграла "Курдастар" — 6:5, а "Сураншы-Батыр" оказался сильнее TFA — 3:1. В финале состоялся рематч между командами из Алматы и Астаны.

Национальный финал Red Bull Four 2 Score, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:02

Фото: Максим Малов

Реванш в финале. Если в группе сильнее оказалась "Встреча", в решающем матче сценарий сложился иначе. Уже на первой минуте алматинец Арсений Мелещенко перехватил мяч после ошибки соперника и отправил его в пустые ворота. Гол в стартовую минуту принес команде сразу два очка. Позже Мелещенко оформил дубль, и "Сураншы-Батыр" удержал преимущество, защитив чемпионский титул.

"Невероятные эмоции. Спасибо Red Bull за возможность второй год подряд представлять Казахстан на мировом финале. Очень рад, что нам удалось снова победить", — сказал после финала лучший игрок турнира Арсений Мелещенко.

Одним из ключевых игроков чемпионской команды стал Айдар Мешиткалиев: "Эмоции просто зашкаливают. После поражения на групповом этапе мы смогли собраться. Нам помогает командный дух: мы не только играем вместе, но и дружим за пределами футбола. Мы как одна семья".

Мировой финал Red Bull Four 2 Score состоится 29 августа в Торонто (Канада). За главный трофей турнира поборются команды из 18 стран, включая представителей Казахстана — "Сураншы-Батыр".

Национальный финал Red Bull Four 2 Score, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:02

Фото: Максим Малов

Состав команды "Сураншы-Батыр": Арсений Мелещенко, Болат Табынбаев, Айдар Мешиткалиев, Адил Рыскалиев, Дастан Абухан, Бекжан Серг.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Футбол, поле
19:44, 27 апреля 2026
Алматы открыл квалификационный сезон Red Bull Four 2 Score в Казахстане
Фото: Red Bull
18:53, 20 апреля 2026
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путевка на мировой финал в Торонто
Red Bull Four 2 Score
15:36, 26 июня 2025
Red Bull Four 2 Score возвращается в Казахстан – пять городов, один финал, двойные очки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
22:17, Сегодня
Ислам Чесноков попал в сферу интересов "Крыльев Советов"
Фото: КФФ
21:52, Сегодня
Сборная Казахстана уступила Греции, но пробилась в элитный раунд отбора Евро-2027
Фото: КФФ
21:26, Сегодня
Венгрия и Казахстан объявили стартовые составы на товарищеский матч
Фото: НОК РК
20:58, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: