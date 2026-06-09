"Сураншы-Батыр" второй год выигрывает национальный финал Red Bull Four 2 Score и представит Казахстан в Канаде

На выходных на территории парка Кок-Тобе в Алматы завершился национальный финал Red Bull Four 2 Score. Второй год подряд победителем турнира становится алматинская команда "Сураншы-Батыр", которая теперь представит Казахстан на мировом финале в Торонто (Канада).

Red Bull Four 2 Score — уникальный формат уличного футбола с особыми правилами: две команды по четыре игрока проводят 10-минутный матч без вратарей на уменьшенных воротах.

Это кардинально меняет стратегию игры — участники должны балансировать между осторожностью в начале и атакой в концовке, заранее просчитывая, когда рискнуть и вырваться вперед.

Формат Red Bull Four 2 Score требует от игроков максимальной концентрации в ключевые минуты — любая ошибка в первую или последнюю минуту матча может стоить победы, поскольку голы в эти моменты приносят два очка вместо одного.

Фото: Максим Малов

Необходима тактическая гибкость: нельзя играть по одной схеме весь матч, нужно адаптироваться под динамику очков и заранее просчитывать, когда рискнуть и вырваться вперед. Командный дух становится критичным — без слаженной работы в критические моменты не выиграть реванши. Также важна психологическая устойчивость: даже при поражении в групповом этапе можно вернуться и взять реванш в плей-офф, как показали алматинцы из "Сураншы-Батыр".

За путевку на мировой финал боролись шесть команд из Алматы, Астаны и Актобе, прошедшие региональные отборы. На групповом этапе действующие чемпионы "Сураншы-Батыр" неожиданно уступили столичной команде "Встреча" со счетом 2:5, однако алматинцы вышли в плей-офф вместе с "Встречей", "Курдастар" (Актобе) и TFA (Астана).

В полуфиналах "Встреча" обыграла "Курдастар" — 6:5, а "Сураншы-Батыр" оказался сильнее TFA — 3:1. В финале состоялся рематч между командами из Алматы и Астаны.

Фото: Максим Малов

Реванш в финале. Если в группе сильнее оказалась "Встреча", в решающем матче сценарий сложился иначе. Уже на первой минуте алматинец Арсений Мелещенко перехватил мяч после ошибки соперника и отправил его в пустые ворота. Гол в стартовую минуту принес команде сразу два очка. Позже Мелещенко оформил дубль, и "Сураншы-Батыр" удержал преимущество, защитив чемпионский титул.

"Невероятные эмоции. Спасибо Red Bull за возможность второй год подряд представлять Казахстан на мировом финале. Очень рад, что нам удалось снова победить", — сказал после финала лучший игрок турнира Арсений Мелещенко.

Одним из ключевых игроков чемпионской команды стал Айдар Мешиткалиев: "Эмоции просто зашкаливают. После поражения на групповом этапе мы смогли собраться. Нам помогает командный дух: мы не только играем вместе, но и дружим за пределами футбола. Мы как одна семья".

Мировой финал Red Bull Four 2 Score состоится 29 августа в Торонто (Канада). За главный трофей турнира поборются команды из 18 стран, включая представителей Казахстана — "Сураншы-Батыр".

Фото: Максим Малов

Состав команды "Сураншы-Батыр": Арсений Мелещенко, Болат Табынбаев, Айдар Мешиткалиев, Адил Рыскалиев, Дастан Абухан, Бекжан Серг.

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