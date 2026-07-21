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Спорт

"Барселона" вошла в элитный список клубов с игроками-чемпионами мира

Футбол Представители Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 17:51 Фото: Instagram/FCBarcelona
После триумфа сборной Испании на ЧМ-2026, каталонская "Барселона" поднялась на четвертое место среди команд, в составе которой имеется наибольшее число победителей чемпионатов мира, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем матче мундиаля, который состоялся накануне на арене "Метлайф-стэдиум" в Ист-Ратерфорде (США), сборная Испании в дополнительное время победила Аргентину со счетом 1:0.

Тем самым в истории "Барселоны" на данный момент насчитывается 20 победителей чемпионата мира. На завершившемся турнире честь "Ля Роха" защищали Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Лидером этого рейтинга является туринский "Ювентус", у них имеется 28 чемпионов мира. Далее идут "Бавария" (23) и "Интер" (22).

Стоит напомнить, что "золотой гол" в финальном сражении ЧМ-2026 забил форвард "блауграны" Ферран Торрес.

Немного ранее "Тоттенхэм" досрочно отпраздновал "золото" одного из своих игроков на мировом первенстве.

Одним из этих трех счастливчиков стал испанский защитник "шпор" – Педро Порро.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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