Казахстанская таеквондистка завоевала "бронзу" China Open в Китае

Фото: olympic.kz

Казахстанская таеквондистка Нодира Ахмедова поднялась на пьедестал международного турнира China Open, который прошел в китайском городе Чанша. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 53 кг и дошла до полуфинала, сообщает Zakon.kz.

В поединке за выход в финал Нодира уступила китайской спортсменке Цзюй Цзо, завершив турнир с "бронзой". Ранее сообщалось, что казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Малайзии.

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