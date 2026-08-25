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Спорт

Казахстанская таеквондистка завоевала "бронзу" China Open в Китае

Казахстанская таеквондистка завоевала бронзу China Open в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 18:46 Фото: olympic.kz
Казахстанская таеквондистка Нодира Ахмедова поднялась на пьедестал международного турнира China Open, который прошел в китайском городе Чанша. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 53 кг и дошла до полуфинала, сообщает Zakon.kz.

В поединке за выход в финал Нодира уступила китайской спортсменке Цзюй Цзо, завершив турнир с "бронзой".

Ранее сообщалось, что казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Малайзии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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